Orientierungsloser Wanderer war stark betrunken

Böse Überraschung beim nächtlichen Einsatz der Bergrettung im Salzburger Rauris: Einer der beiden geretteten Deutschen war laut Polizei „stark betrunken“. Für ihn ging es im Schneetreiben mittels Trage ins Tal – und im Anschluss weiter ins Krankenhaus.
Bereits am Weg ins Tal waren die zwei deutschen Wanderer im Alter von 33 und 34 Jahren am späten Donnerstagabend, als sie nicht mehr weiter konnten und gegen 23 Uhr den Notruf absetzten. „Sie haben angegeben, dass sie bei der Untersteinalm gestartet und vom Weg abgekommen sind“, so eine Polizeisprecherin auf „Krone“-Anfrage.
Nachdem der Standort der Deutschen klar war, rückte die Bergrettung – wie berichtet – gegen 23.30 Uhr bei Schneetreiben zu den verirrten und mittlerweile unterkühlten Wanderern aus. Nach etwa einer Stunde waren beide sicher im Tal.
Der 34-Jährige schaffte den Abstieg noch selbst, der 33-Jährige musste in einer Trage ins Tal gebracht werden. Laut Polizei war er „stark alkoholisiert“. Für ihn ging es im Anschluss mit der Rettung ins Krankenhaus.
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