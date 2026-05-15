Orientierungsloser Wanderer war stark betrunken

Bereits am Weg ins Tal waren die zwei deutschen Wanderer im Alter von 33 und 34 Jahren am späten Donnerstagabend, als sie nicht mehr weiter konnten und gegen 23 Uhr den Notruf absetzten. „Sie haben angegeben, dass sie bei der Untersteinalm gestartet und vom Weg abgekommen sind“, so eine Polizeisprecherin auf „Krone“-Anfrage.