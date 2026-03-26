In Grazer Stadionfrage droht nächste Verlängerung

Kommt’s in der endlosen Grazer Stadion-Causa doch noch zum ersehnten Treffer kurz vor Schluss? Diese Frage beschäftigt aktuell die Tausenden Fußballfans in der Landeshauptstadt – egal ob Schwarz (Sturm) oder Rot (GAK). Die Stadtregierung hält jedenfalls an ihrem Plan fest, die unendliche Geschichte noch vor der Wahl am 28. Juni mit einem Planungsbeschluss auf Schiene zu bringen.