In Grazer Stadionfrage droht nächste Verlängerung

Eine Lösung für die älteste Arena der Fußball-Bundesliga noch vor der Grazer Gemeinderatswahl wackelt bedenklich. Verantwortliche bei Stadt und Land sind sich bei der Finanzierung weiter alles andere als einig.
Kommt’s in der endlosen Grazer Stadion-Causa doch noch zum ersehnten Treffer kurz vor Schluss? Diese Frage beschäftigt aktuell die Tausenden Fußballfans in der Landeshauptstadt – egal ob Schwarz (Sturm) oder Rot (GAK). Die Stadtregierung hält jedenfalls an ihrem Plan fest, die unendliche Geschichte noch vor der Wahl am 28. Juni mit einem Planungsbeschluss auf Schiene zu bringen.
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