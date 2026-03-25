Mit dieser Taktik hält der Iran noch lange durch

Mehr als drei Wochen steht der Iran unter Dauerbeschuss der amerikanischen und israelischen Armee. Dennoch sitzt das Regime weiterhin fest im Sattel. Militärexperte Matthias Wasinger erklärt die taktischen Finessen der Mullahs und erläutert Zukunftsszenarien.
Täglich werden militärische Ziele angegriffen und vernichtet. Mehr als 8000 Einrichtungen, Startrampen, Munitionslager, Produktionsstätten, Treffpunkte usw. wurden bereits von den USA und Israel zerstört. Und dennoch schlagen die Mullahs zurück. „Das zeigt eine unglaublich hohe Resilienz, die sie schon beim 12-Tage-Krieg im letzten Jahr unter Beweis gestellt haben“, attestiert Militärexperte Matthias Wasinger dem Iran eine hohe Widerstandsfähigkeit. „Die Führungsrollen sind nicht auf Einzelpersonen aufgehängt, das Regime zeigt große Nehmerqualitäten.“
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