Mit dieser Taktik hält der Iran noch lange durch

Täglich werden militärische Ziele angegriffen und vernichtet. Mehr als 8000 Einrichtungen, Startrampen, Munitionslager, Produktionsstätten, Treffpunkte usw. wurden bereits von den USA und Israel zerstört. Und dennoch schlagen die Mullahs zurück. „Das zeigt eine unglaublich hohe Resilienz, die sie schon beim 12-Tage-Krieg im letzten Jahr unter Beweis gestellt haben“, attestiert Militärexperte Matthias Wasinger dem Iran eine hohe Widerstandsfähigkeit. „Die Führungsrollen sind nicht auf Einzelpersonen aufgehängt, das Regime zeigt große Nehmerqualitäten.“