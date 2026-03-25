Krieg darf kein Instrument von Beziehungen sein

Israels Armee hat wieder eine neue Angriffswelle gegen die iranische Hauptstadt Teheran gestartet. Sie kündigte an, Irans Fähigkeit, Raketen zu produzieren und abzufeuern, ins Visier zu nehmen. „Wir treffen jedes Glied in der Raketenkette, von den Fertigungsanlagen über die Abschussvorrichtungen bis hin zu den Raketen selbst“, sagte der israelische Armeesprecher Effie Defrin. Die Zahl der iranischen Abschüsse ist auf etwa durchschnittlich zehn Raketen pro Tag zurückgegangen. Das israelische Militär hatte zuvor mehrmals neue Raketensalven aus dem Iran gemeldet.