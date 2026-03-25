Krieg darf kein Instrument von Beziehungen sein

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat alle Länder mit Einfluss aufgerufen, auf die kriegsführenden Parteien im Iran einzuwirken. „Wenn einige mächtige Staaten versuchen, das multilaterale System zu schwächen, müssen die übrigen – die große Mehrheit – dafür eintreten“, sagte er.
„Wir dürfen den Krieg nicht wieder zu einem Instrument der internationalen Beziehungen machen“, sagte Türk weiter. Derzeit drohe der Iran-Krieg jeden Moment in eine regionale oder globale Krise auszuarten. „Dieser Konflikt hat eine beispiellose Kraft, Länder über Grenzen hinweg und auf der ganzen Welt darin zu verstricken“, warnte der Österreicher in Genf. Das hätte verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung und „die Menschen überall“.
Die Unterbrechung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz, wo Öl, Nahrungsmittel, Medikamente und Düngemittel blockiert sind, könnte Hunger- und Gesundheitskrisen vor allem in Ländern mit niedrigen Einkommen auslösen. In diesem Zusammenhang verurteilte Türk die Angriffe auf zivile Infrastruktureinrichtungen im Iran.
Iran sieht Israel in der Verantwortung
Irans Botschafter Ali Bahreini appellierte unterdessen an die Nachbarstaaten, eine gemeinsame Front gegen Israel zu bilden. Israel habe US-Präsident Donald Trump zum Vollstrecker seiner Pläne gemacht. Früher oder später könnten die Vereinigten Staaten selbst ins Visier der Angreifer geraten. „Ermutigen Sie Israel nicht, indem Sie auf den Iran zielen“, sagte er.
Israels Armee hat wieder eine neue Angriffswelle gegen die iranische Hauptstadt Teheran gestartet. Sie kündigte an, Irans Fähigkeit, Raketen zu produzieren und abzufeuern, ins Visier zu nehmen. „Wir treffen jedes Glied in der Raketenkette, von den Fertigungsanlagen über die Abschussvorrichtungen bis hin zu den Raketen selbst“, sagte der israelische Armeesprecher Effie Defrin. Die Zahl der iranischen Abschüsse ist auf etwa durchschnittlich zehn Raketen pro Tag zurückgegangen. Das israelische Militär hatte zuvor mehrmals neue Raketensalven aus dem Iran gemeldet.
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