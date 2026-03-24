USA verlegen 3000 Elite-Soldaten in Nahen Osten

Zehntausende US-Soldaten bereits in der Region

Bereits jetzt befinden sich nach früheren US-Angaben mehr als 50.000 amerikanische Soldaten in der Region, darunter auch Tausende Marines. Die Spannungen sind zuletzt deutlich gestiegen: Israel und die USA hatten vor rund drei Wochen Angriffe auf den Iran geflogen, woraufhin Teheran mit Gegenangriffen in der Region reagierte.