Österreichisch-iranischer Bürger festgenommen

Laut der Menschenrechtsorganisation Hengaw wurde der Mann bereits am 11. März in Teheran festgesetzt. Nun sei sein Verbleib unklar. Er soll in das Kriegsland gereist sein, um persönliche finanzielle und administrative Angelegenheiten zu erledigen. Dort sei er dann aber vom Geheimdienst festgenommen worden. Es handle sich um ein „größeres Muster der Inhaftierung von Doppelstaatsbürgern“, sagten Mitglieder von Hengaw. Beobachterinnen und Beobachter würden von einer „Politik der Geiselnahme“ sprechen.