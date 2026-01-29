Tausende verschwunden
„Verhaften jeden“: Irans Regime schlägt brutal zu
Inmitten wachsender Spannungen greift die iranische Führung offenbar zu drastischen Maßnahmen: Tausende Menschen sollen in den vergangenen Tagen festgenommen worden sein, um ein erneutes Aufflammen landesweiter Proteste im Keim zu ersticken. Aktivisten und Regierungsvertreter sprechen von einem Klima der Angst – und von Verhaftungen, die nahezu wahllos erfolgen.
Nach Angaben von fünf Aktivisten sowie zwei iranischen Regierungsvertretern, die gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters aussagten, nahmen Sicherheitskräfte in Zivil Tausende mutmaßliche Regierungsgegner fest. Die Betroffenen seien an geheime Orte gebracht worden. Ziel der Aktion sei es demnach, die Bevölkerung einzuschüchtern. „Sie verhaften jeden“, sagte ein Aktivist Reuters.
Behörden besonders rigoros
Wohin die Festgenommenen gebracht würden, sei unbekannt. Laut Reuters berichten auch Anwälte und Ärzte von einem besonders rigorosen Vorgehen der Behörden. Demnach mache die Repression selbst vor Familienangehörigen von Demonstranten sowie vor medizinischem Personal nicht halt.
Die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation HRANA beziffert die Zahl der Festnahmen im Zuge der Unruhen auf 42.486. Zudem seien 6373 Menschen ums Leben gekommen, darunter fast 6000 Demonstrierende. Die iranischen Behörden stellten diese Zahlen infrage und sprachen zuletzt, am 21. Jänner, von 3117 Toten. Für die Gewalt machten sie nach eigenen Angaben „bewaffnete Terroristen“ verantwortlich.
„Willkürliche Inhaftierungen“
Das UN-Menschenrechtsbüro warnte vor Folter und unfairen Gerichtsverfahren. Amnesty International berichtete von „weitreichenden willkürlichen Inhaftierungen“ sowie vom Verschwindenlassen von Personen im Zusammenhang mit den jüngsten Maßnahmen der iranischen Sicherheitskräfte.
