„Verhaften jeden“: Irans Regime schlägt brutal zu

Die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation HRANA beziffert die Zahl der Festnahmen im Zuge der Unruhen auf 42.486. Zudem seien 6373 Menschen ums Leben gekommen, darunter fast 6000 Demonstrierende. Die iranischen Behörden stellten diese Zahlen infrage und sprachen zuletzt, am 21. Jänner, von 3117 Toten. Für die Gewalt machten sie nach eigenen Angaben „bewaffnete Terroristen“ verantwortlich.