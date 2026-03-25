Parlament gibt 325.000 Tonnen Rohöl frei

Grüne stimmten trotz Bedenken zu

Die Grünen mahnten im Ausschuss im Nationalrat zu einem behutsamen Umgang mit der Reserve. Der Nationalratsabgeordnete Lukas Hammer äußerte zudem Bedenken, ob die OMV überhaupt die Kapazitäten habe, die zusätzliche Ölmenge zu verarbeiten. Das Ministerium bejahte das am Mittwoch. Die Partei stimmte schließlich gemeinsam mit der Regierung zu, einzig die FPÖ votierte gegen die Freigabe des Rohöls. Die Freiheitlichen sagten, dass es derzeit keine Versorgungslücke, sondern ein Preisproblem gebe. Der Abgeordnete Paul Hammerl (FPÖ) gab zu bedenken, dass die Lager nach der Maßnahme wieder aufgefüllt werden müssten und der Preis dann stark abweichen könne.