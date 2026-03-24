Keine Verordnung? Minister windet sich bei Wolf

„Die gibt es erst, wenn das Gesetz beschlossen ist“

Auf die wiederholte Nachfrage, warum die Verordnung noch nicht vorliegt, erklärt Hattmannsdorfer schließlich: Diese gebe es „erst, wenn das Gesetz beschlossen ist“. Gleichzeitig betont er aber, dass man mit offenen Karten spielen müsse, wenn man die Zustimmung einer Oppositionspartei gewinnen wolle – und daher auch klar sei, wie die Verordnung ausgestaltet werde.