OMV: Iran-Krieg bedroht Energieversorgung stärker

Die entscheidende Frage sei, wie lange der Krieg im Nahen Osten dauere. „Wenn dies zeitlich begrenzt ist, wird es wahrscheinlich geringere Auswirkungen haben“, sagte Stern weiter. In einkommensschwächeren Ländern seien die wirtschaftlichen Folgen schon spürbar. Auch die Internationale Energieagentur IEA sprach Mitte März bereits von der „größten Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarkts“. Die Golfstaaten hätten die Ölproduktion um mindestens zehn Millionen Barrel pro Tag heruntergefahren, teilte die Agentur mit. Vor dem Krieg im Iran wurden täglich ungefähr 20 Millionen Barrel Öl durch die Meerenge transportiert. Als Reaktion gab die IEA eine Rekordmenge strategischer Ölreserven frei.