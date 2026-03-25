Kleiner Hoffnungsschimmer an den Zapfsäulen

Preisanstieg durch internationale Lage

Hintergrund der weiterhin hohen Preise ist der Krieg rund um den Iran und die damit verbundenen Anstiege bei den Rohölpreisen. In Reaktion darauf wurde in Österreich bereits eine Einschränkung für Tankstellenbetreiber eingeführt: Preiserhöhungen sind seither nur noch dreimal pro Woche erlaubt – jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag um 12 Uhr.