Verborgener Sehnsuchtsort und bedrohter Lebensraum

Tauchen als weibliche Domäne

Wie sehr das Tauchen in Küstenregionen in weiblicher Hand war und ist, zeigen etwa Arbeiten aus dem asiatischen Raum: sowohl an der japanischen Pazifikküste als auch auf der südkoreanischen Insel Jeju holen traditionell Frauen Meeresfrüchte aus dem Wasser, wovon die ab den 60ern entstandenen Schwarz-Weiß-Fotos des Japaners Kusukazu Uraguchi (1922-1988) bzw. des Südkoreaners Hyung S. Kim zeugen. Seine farbigen Bilder aus den 2010er-Jahren mit zerfurchten Gesichtern in Neoprenanzügen verweisen auch darauf, dass diese Tradition durch den gesellschaftlichen Wandel und die veränderten Ökosysteme im Verschwinden ist: Alle Porträtierten sind über 60 Jahre alt.