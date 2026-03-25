Ewiges Funkeln: Der edle Strauß der Kaiserin

Es war ein Moment, der selbst das ehrwürdige Naturhistorische in Wien innehalten ließ. Denn eines seiner kostbarsten Herzstücke wurde aus der schützenden und nunmehr umgebauten Vitrine gehoben. Ein leiser Eingriff, ein Funkeln für die Ewigkeit.150 Jahre nach der Gründung des Hauses erstrahlt das fragile Meisterwerk ab heute in neuem Glanz.