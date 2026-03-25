Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Naturhistorisches

Ewiges Funkeln: Der edle Strauß der Kaiserin

Kultur
25.03.2026 07:00
Schillernder Ausdruck der Liebe – das aus Tausenden Diamanten veredelte Kunstwerk.
Schillernder Ausdruck der Liebe – das aus Tausenden Diamanten veredelte Kunstwerk.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Für kostbare Augenblicke trat eines der geheimnisvollsten Kunstwerke aus dem Schutz seiner Vitrine im Naturhistorischen Museum – der funkelnd blühende Schatz Maria Theresias.

0 Kommentare

Es war ein Moment, der selbst das ehrwürdige Naturhistorische in Wien innehalten ließ. Denn eines seiner kostbarsten Herzstücke wurde aus der schützenden und nunmehr umgebauten Vitrine gehoben. Ein leiser Eingriff, ein Funkeln für die Ewigkeit.150 Jahre nach der Gründung des Hauses erstrahlt das fragile Meisterwerk ab heute in neuem Glanz.

Behutsam begleitet von modernster Technik, präziser Luftfeuchtigkeitskontrolle und einem Licht, das die Jahrhunderte zu durchdringen scheint. „Wir holen den Edelsteinstrauß gewissermaßen aus dem Schatten – und lassen ihn so erstrahlen, wie er wohl seit seiner Entstehung nicht mehr gesehen wurde“, schildert Kuratorin Victoria Kohn.

Unschätzbar wertvoll: mit 61 Blüten und 12 Insekten ist der Strauß aus mehr als 2800 Edelsteinen ...
Unschätzbar wertvoll: mit 61 Blüten und 12 Insekten ist der Strauß aus mehr als 2800 Edelsteinen erschaffen..(Bild: NHM Wien)

Sie spricht mit spürbarer Ehrfurcht über das von ihr Gehütete: „Jeder einzelne Stein erzählt eine Geschichte – gemeinsam ergeben sie ein Werk, das Emotion und Juwelierskunst einzigartig verbindet.“ 61 Blüten, 12 Insekten – erschaffen aus mehr als 2800 Edelsteinen.

Diamantener „Honigtropfen“
In seinem Innersten eine kleine Zikade, filigran und fast lebendig, deren diamantener „Honigtropfen“ im Licht flackert wie ein Versprechen aus vergangener Zeit. Schon Johann Wolfgang von Goethe war von diesem Wunderwerk fasziniert, noch ehe es vollendet war.

Kuratorin Victoria Kohn mit dem Aquarell & dem prachtvollen Werk des Juweliers Michael Grosser.
Kuratorin Victoria Kohn mit dem Aquarell & dem prachtvollen Werk des Juweliers Michael Grosser.(Bild: Martin A. Jöchl)

Um 1760 in Wien gefertigt, geht es zurück auf die Leidenschaft Maria Theresias, die mit diesem Namenstagsgeschenk an ihren Gemahl Franz I. Stephan nicht nur Liebe bewies, sondern auch den Grundstein für eine der bedeutendsten Sammlungen Europas legte.

Wenn der Edelsteinstrauß, der unversehrt die Wirren der Zeit überstand, nun für einen Tag seinen Platz verließ, war das ein Innehalten zwischen Vergangenheit und Gegenwart – ein Flüstern aus einer Zeit, in der Funkelndes Geschichten erzählen konnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
25.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
137.133 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
119.041 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
108.867 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3107 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1073 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
998 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Kultur
Naturhistorisches
Ewiges Funkeln: Der edle Strauß der Kaiserin
Neues Album „Hades“
Melanie Martinez: Pop-Thron gegen das Patriarchat
Derbe Sager inklusive
Schauspielerin Karajan zog in Café Blicke auf sich
Aktionismus Museum
Als der junge Nitsch Kunst zum Ereignis machte
Comeback mit Album
K-Pop-Band BTS: Konkurrenz muss sich warm anziehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf