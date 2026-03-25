So will Muslimbruderschaft Politik unterwandern

Ein Bericht aus Israel schlägt Alarm: Der politische Islam, insbesondere die Muslimbruderschaft, rückt wieder ins Zentrum – und mit ihr die Frage, wie tief politische Islam-Netzwerke in Europa reichen. Auch Wien ist längst betroffen.
Ein aktueller Bericht aus Israel rückt die Muslimbruderschaft in Europa erneut ins Rampenlicht – und damit auch Wien. Das Papier des Ministeriums für Diaspora-Angelegenheiten und den Kampf gegen Antisemitismus beschreibt die Bewegung nicht als Randerscheinung, sondern als ideologisches und organisatorisches Netz mit Reichweite. Die Brisanz liegt weniger im lauten Auftritt als in der stillen Methode.
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