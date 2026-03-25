So will Muslimbruderschaft Politik unterwandern

Ein aktueller Bericht aus Israel rückt die Muslimbruderschaft in Europa erneut ins Rampenlicht – und damit auch Wien. Das Papier des Ministeriums für Diaspora-Angelegenheiten und den Kampf gegen Antisemitismus beschreibt die Bewegung nicht als Randerscheinung, sondern als ideologisches und organisatorisches Netz mit Reichweite. Die Brisanz liegt weniger im lauten Auftritt als in der stillen Methode.