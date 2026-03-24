Wiens Bürgermeister äußert sich zu Ramadan-Feiern

Am Rande der Eröffnung der Schanigarten-Saison nahm Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Gespräch mit der „Krone“ auch Stellung zu aktuellen Themen. Die Bilder und Videoaufnahmen vom vergangenen Freitag, wo sich bis zu 60.000 Menschen zum Ramadan-Ende auf der Donauinsel trafen, sorgten für Aufregung und Irritationen bei vielen Wienern.