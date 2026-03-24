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60.000 auf Donauinsel

Wiens Bürgermeister äußert sich zu Ramadan-Feiern

Wien
24.03.2026 14:39
Zigtausende Menschen versammelten sich am Freitag auf der Donauinsel, um dort das Ende des ...
Zigtausende Menschen versammelten sich am Freitag auf der Donauinsel, um dort das Ende des Ramadan zu feiern.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Die Bilder und Videos von den Ramadan-Feiern mit zigtausenden Menschen auf der Donauinsel sorgten für große Aufregung und Unverständnis bei vielen Wienern. In der „Krone“ spricht jetzt Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig dazu.

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Am Rande der Eröffnung der Schanigarten-Saison nahm Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Gespräch mit der „Krone“ auch Stellung zu aktuellen Themen. Die Bilder und Videoaufnahmen vom vergangenen Freitag, wo sich bis zu 60.000 Menschen zum Ramadan-Ende auf der Donauinsel trafen, sorgten für Aufregung und Irritationen bei vielen Wienern.

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