Kärntner Babysitter als Kinderschänder verhaftet

Unter schwerem Verdacht steht ein Babysitter in Kärnten. Der Mann hatte Bekannten angeboten, auf ihre Kinder aufzupassen, und soll sie dabei sexuell missbraucht haben. Es soll mindestens drei Opfer geben, von denen der mutmaßliche Pädophile auch Videos angefertigt hatte – und so kamen australische Fahnder auf seine Spur.
Es ist eines dieser Verbrechen, die sprachlos machen. Ein Kärntner, Mitte 40, soll seit Jahren sein Unwesen als Kinderschänder getrieben haben. Der Mann soll sich an kleinen Buben und Mädchen vergriffen haben, als er auf sie aufgepasst hat – er war mit den Eltern der Opfer gut bekannt und hatte Babysitterdienste angeboten, um Mama und Papa hier und da zu entlasten. Bisher geht man von mindestens drei Opfern aus – die Zahl könnte aber auch noch steigen.
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