Ein Brüderpaar mit großem Traum vom Double

Josef Kühbauer spricht über den Höhenflug seines Bruders Didi beim LASK, ehrliche Ratschläge und warum er den Kracher gegen Salzburg am Sonntag lieber nicht live verfolgt. Beiden könnte mit ihren Klubs Historisches gelingen.
Heiligenkreuz – ein stilles Örtchen im Wienerwald. Und die Geburtsstätte eines Brüder-Duos, das im heimischen Fußball seinesgleichen sucht. Die Kühbauers stürmen zurzeit die Charts des heimischen Profi- und Unterhausfußballs. Und beide haben eine einmalige Chance: das Double.
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