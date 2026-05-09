WAC-Boss öffnet bei Ligaerhalt die Brieftasche

Dietmar Riegler will sein Lebenswerk nicht untergehen sehen – der WAC-Präsident stellt eine Prämie in Aussicht, spendiert auch einen Fanbus nach Ried. Coach Thomas Silberberger will nur „kein Finale“. So geht‘s mit Ngankam weiter, auch ein Ex-Austrianer wurde gesichtet. Und das sagen die Ex-Legenden Liendl, Novak, Kofler und Leitgeb zur Situation – einer spricht sogar über Europa!