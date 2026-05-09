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WAC-Boss öffnet bei Ligaerhalt die Brieftasche

Bundesliga
09.05.2026 06:27
Dietmar, her mit der Kohle! Das würde WAC-Boss Riegler nur zu gerne machen. . .
Dietmar, her mit der Kohle! Das würde WAC-Boss Riegler nur zu gerne machen. . .(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Dietmar Riegler will sein Lebenswerk nicht untergehen sehen – der WAC-Präsident stellt eine Prämie in Aussicht, spendiert auch einen Fanbus nach Ried. Coach Thomas Silberberger will nur „kein Finale“. So geht‘s mit Ngankam weiter, auch ein Ex-Austrianer wurde gesichtet. Und das sagen die Ex-Legenden Liendl, Novak, Kofler und Leitgeb zur Situation – einer spricht sogar über Europa!

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Alles möglich, alles offen – aber der WAC will am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Qualigruppe nichts mehr dem Zufall überlassen!

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