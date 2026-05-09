Sebastian Ofner gegen Jannik Sinner heute LIVE

Zweite Runde beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom: Sebastian Ofner trifft auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
In der Runde der letzten 64 trifft der Steirer auf die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner. Der Lokalmatador hatte in der ersten Runde ein Freilos und steigt gegen Ofner in das Turnier ein.
Österreichs Nummer 82 des ATP-Rankings: „Ich weiß, dass das ziemlich schwierig wird, aber mal schauen, was passiert. Es wird richtig geil am sicher vollen Center Court. In Italien gegen Sinner, das wird eine richtig geile Erfahrung, ich freue mich schon mega.“ Auf Challenger-Ebene hat Ofner bereits einmal gegen Sinner gespielt, 2019 in St. Ulrich im Grödnertal verlor er das Endspiel gegen den damaligen Teenager auf Hartplatz in zwei Sätzen.
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