Sebastian Ofner gegen Jannik Sinner heute LIVE

Österreichs Nummer 82 des ATP-Rankings: „Ich weiß, dass das ziemlich schwierig wird, aber mal schauen, was passiert. Es wird richtig geil am sicher vollen Center Court. In Italien gegen Sinner, das wird eine richtig geile Erfahrung, ich freue mich schon mega.“ Auf Challenger-Ebene hat Ofner bereits einmal gegen Sinner gespielt, 2019 in St. Ulrich im Grödnertal verlor er das Endspiel gegen den damaligen Teenager auf Hartplatz in zwei Sätzen.