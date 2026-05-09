So (un)sicher sind die Bahnübergänge im Land

In Österreich gibt es derzeit rund 3000 Eisenbahnkreuzungen, davon exakt 2916 im Schienennetz der ÖBB.

Vor 25 Jahren gab es noch mehr als 6000 Eisenbahnkreuzungen.

Im Jahr 2024 gab es laut Statistik in Österreich 43 Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen.

Nur zwei auf Kreuzungen mit Schranken.

Vier Menschen kamen dabei ums Leben.

Die meisten Unfälle waren in Niederösterreich (15) und in Oberösterreich (12 Unfälle).