Der zerplatzte Traum vom „Happel-Wunder“

Genau 20 Jahre ist es her – die eingefleischtesten aller Mattersburger Fans werden sich wohl noch gut an den 9. Mai 2006 erinnern. In einer echten Fabel-Saison zogen die Pappelstädter nach einem Halbfinal-Sieg gegen den FC Superfund phänomenal ins ÖFB-Cup-Finale ein. Es hätte die Sternstunde der Grün-Weißen werden können. Doch die Träume vom „Happel-Wunder“ sind gegen die Star-Truppe der Wiener Austria zerplatzt. An den Veilchen biss sich der SVM die Zähne aus.