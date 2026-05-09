Struber, WAC: Die Kühbauer-Zahlen sind überragend

In den 21 Spielen unter Kühbauer holte der LASK 45 Punkte (13 Siege, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen). Der einzige Trainer, der sein Amt nach dem ersten Spieltag einer Saison antrat und in den ersten 21 Spielen mehr Punkte holte, war Gerhard Struber mit dem FC Red Bull Salzburg in der Saison 2023/24 (47 Punkte). Struber hatte die Mannschaft allerdings bereits am zweiten Spieltag übernommen. So gesehen gibt es in der Bundesliga-Geschichte keinen Trainer, der eine Mannschaft zu so einem „späten“ Zeitpunkt der Saison übernahm und in den ersten 21 Spielen so viele Punkte holte wie Kühbauer.