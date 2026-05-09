Skifahrer perplex über Baustelle am Gletscher

Die Skisaison am Stubaier Gletscher ist noch voll im Laufen – eine Baustelle zur Verlegung der Bergstation auf 3100 Meter samt Zufahrtsweg über die Skipiste allerdings auch. Die Betreiber haben dafür eine Erklärung ...
Frühlingsskilauf bei nahezu perfekten Bedingungen ist noch bis 17. Mai am Stubaier Gletscher möglich. Solange bleibt der Skibetrieb nämlich noch aufrecht. In den vergangenen Tagen kam sogar etwas Neuschnee hinzu, was einige Skifahrer vor Ort sehr freudig stimmte.
Weniger erfreut waren sie allerdings über das Bild, das der Eisjochferner derzeit abgibt: „Mitten durch die Skipiste führt ein kilometerlanger, mehrere Meter breiter Zufahrtsweg bis zur Bergstation der Eisgratbahn, wo sich eine massive Baustelle befindet“, wandten sich Augenzeugen an die „Tiroler Krone“ und lieferten gleich Fotos mit.
Die Arbeiten werden unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben durchgeführt.
Catherine Probst, Sprecherin der Stubaier Gletscherbahnen
Gletscherrückgang macht Probleme
„Bei den angesprochenen Arbeiten handelt es sich um vorbereitende Maßnahmen zu den notwendigen Anpassungen der Lifttrasse sowie der Bergstation Eisjoch infolge des Gletscherrückganges“, teilt Catherine Propst, Sprecherin der Stubaier Gletscherbahnen, dazu mit.
„Um diese Arbeiten durchführen zu können, wird ein temporärer Zufahrtsweg angeschüttet, der nach Fertigstellung der Arbeiten wieder vollständig rückgebaut wird“, erläutert sie weiter. Die Arbeiten würden unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben durchgeführt, wird vonseiten der Betreiber betont.
„Langfristigen Betrieb am Gletscher sicherstellen“
Doch warum wird während des laufenden Betriebs gebaut? „Da das Zeitfenster für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen im hochalpinen Gelände witterungsbedingt sehr kurz ist, lassen sich einzelne Arbeiten während der laufenden Saison nicht vollständig vermeiden. Das klare Ziel ist, notwendige Infrastrukturmaßnahmen effizient umzusetzen, um langfristige Betriebsabläufe am Stubaier Gletscher sicherzustellen.“
Schlepplift Eisgrat 2 bereits abgebaut
Hintergrund ist vor allem die durch den Klimawandel bedingte Gletscherschmelze, die den Betrieb der Liftanlagen auf dem Eiskörper zunehmend kompliziert gestaltet. „Ein parallel zur Eisgratbahn verlaufender Schlepplift wurde aufgrund des Eisrückganges bereits abgebaut, jetzt sollen die Stützen der Eisgratbahn, ein Sechser-Sessellift, besser abgesichert werden“, vermuten die Skifahrer.
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