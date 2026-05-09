Skifahrer perplex über Baustelle am Gletscher

Weniger erfreut waren sie allerdings über das Bild, das der Eisjochferner derzeit abgibt: „Mitten durch die Skipiste führt ein kilometerlanger, mehrere Meter breiter Zufahrtsweg bis zur Bergstation der Eisgratbahn, wo sich eine massive Baustelle befindet“, wandten sich Augenzeugen an die „Tiroler Krone“ und lieferten gleich Fotos mit.