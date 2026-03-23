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Fluch oder Segen? Beichler hat eine klare Meinung

Red Bull Salzburg
23.03.2026 18:30
Salzburgs Cheftrainer Daniel Beichler
Salzburgs Cheftrainer Daniel Beichler(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Traditionell reisen in der Länderspielpause zahlreiche Spieler des FC Red Bull Salzburg zu ihren Nationalteams. Die aktuelle Mannschaft bildet da keine Ausnahme. Grundsätzlich ist das für den Klub als Auszeichnung zu werten. In der derzeitigen Situation ist es für Cheftrainer Daniel Beichler aber nicht ideal.

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Wenn Spieler zu ihren Nationalteams reisen, stehen sie damit in der Auslage und können mit guten Leistungen ihren Marktwert nach oben treiben. Ein Segen für Klubs wie Vizemeister Salzburg.

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