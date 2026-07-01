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Vor WM-Showdown

Van der Bellen: Appell an alle Eltern Österreichs!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 18:03
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Österreichs allererstes K.-o.-Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 1954 (!) wirft seine Schatten voraus – und wenn am Donnerstagabend Marcel Sabitzer und Co. auf Europameister Spanien treffen, lässt das natürlich auch Alexander Van der Bellen nicht kalt! Zur Mobilisierung aller Fan-Kräfte zur Unterstützung der Österreicher richtet der Bundespräsident nun einen dringlichen Appell an alle Eltern im Land (siehe Video oben).

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Am Donnerstag spielt Österreich im Sechzehntelfinale gegen Spanien (21 Uhr MEZ). Das Spiel findet in Los Angeles statt – das bedeutet eine satte Zeitverschiebung. „Jetzt kommen wir zu meiner Bitte im Namen Ihrer Kinder: Lassen Sie sie heute ein wenig länger aufbleiben“, so Van der Bellen in seinem Videobeitrag aus der Hofburg mit jungen Fußballfans. 

„Drücken Sie ein Auge zu“
Es sei ihm durchaus bewusst, dass so lange fernsehen für Kinder nicht gut sei. „Aber, drücken Sie ein Auge zu. Damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können“, so die Bitte des Staatsoberhaupts.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen stimmt sich mit jungen Fans auf den WM-Showdown ...
Bundespräsident Alexander Van der Bellen stimmt sich mit jungen Fans auf den WM-Showdown Österreichs gegen Spanien ein.(Bild: HBF/Trippolt)

Schließlich würden die Kinder solche Erinnerungen ihr Leben lang mitnehmen. VdB: „Und obendrein haben wir derzeit die letzten Tage vor den Ferien. Alles Liebe und an alle Kinder: Viel Spaß beim Anfeuern!“

Van der Bellens Appell an alle Eltern Österreichs: 

Van der Bellen fieberte gegen Argentinien mit jungen Fans mit
Der Bundespräsident ist ein ausgesprochener Fußballfan. Schon beim Public Viewing gegen Argentinien war Van der Bellen live vor Ort und fieberte mit jungen Fans mit. 

Bundespräsident Alexander Van der Bellen fieberte schon beim Public Viewing gegen Argentinien im ...
Bundespräsident Alexander Van der Bellen fieberte schon beim Public Viewing gegen Argentinien im Wiener Prater mit.(Bild: Peter LECHNER)

Van der Bellen und der ÖFB
Auch bei der offiziellen Verabschiedung des ÖFB-Teams am Flughafen Wien-Schwechat war Van der Bellen anwesend. Vom Bundespräsidenten gab es  für alle Glücksbringer. Und dann wäre ja noch die Geschichte mit dem zusätzlichen Feiertag, sollte Österreich Weltmeister werden. 

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WM-Knaller als Public Viewing-HIghlight
Das Sechzehntelfinale Spanien gegen Österreich hat jedes Potenzial, hierzulande das Public Viewing-Highlight dieser WM – abgesehen vom Finale – zu werden. Grund dafür ist die für Zuschauer in Österreich optimale Beginnzeit um 21 Uhr MESZ. Hier gibt es einen Überblick, wo es überall ein Public Viewing gibt. 

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