Van der Bellen: Appell an alle Eltern Österreichs!

Am Donnerstag spielt Österreich im Sechzehntelfinale gegen Spanien (21 Uhr MEZ). Das Spiel findet in Los Angeles statt – das bedeutet eine satte Zeitverschiebung. „Jetzt kommen wir zu meiner Bitte im Namen Ihrer Kinder: Lassen Sie sie heute ein wenig länger aufbleiben“, so Van der Bellen in seinem Videobeitrag aus der Hofburg mit jungen Fußballfans.