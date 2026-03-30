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Wer mit Social Media verdient, muss auch zahlen

Recht beraten
30.03.2026 16:00
Wer mit Social Media verdient, muss auch zahlen.
Wer mit Social Media verdient, muss auch zahlen.(Bild: amenic181 - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

So manch berühmter Influencer kann doch ordentlich mit seinen Beiträgen in den sozialen Medien verdienen. Aber Achtung: Wer meint, er könne hier alles Mögliche „schwarz“ ab- und einkassieren, der kann sich grob täuschen. Wann TikToker, Blogger, YouTuber und Co. hierzulande zur Kassa gebeten werden? Ein Überblick.

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Egal, ob sie sich Influencer nennen oder je nach Social-Media-Plattform auch „nur“ Blogger: Wer mit seinen Beiträgen auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Insta usw. Geld verdient, der sollte aufpassen, ob er nicht Abgaben leisten, Steuern abliefern, ein Gewerbe anmelden oder sonstigen Verpflichtungen nachkommen muss.

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