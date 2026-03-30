Wer mit Social Media verdient, muss auch zahlen.

So manch berühmter Influencer kann doch ordentlich mit seinen Beiträgen in den sozialen Medien verdienen. Aber Achtung: Wer meint, er könne hier alles Mögliche „schwarz“ ab- und einkassieren, der kann sich grob täuschen. Wann TikToker, Blogger, YouTuber und Co. hierzulande zur Kassa gebeten werden? Ein Überblick.