0:3! Ex-LASK-Profi misslingt Trainerdebüt im Derby

Fußball kann manchmal so einfach sein! Wer aus aus fünf Chancen drei Treffer erzielt, gewinnt zumeist das Spiel. So auch im Bezirksliga-Kellerderby zwischen Schweinbach und der SPG Katsdorf. Vor knapp 500 Fans präsentierten sich die Gäste eiskalt und sicherten sich dank Toren von Raab (8.), Kerschbaummair (45.) und Lanzinger (76.) den verdienten 3:0-Sieg und holten wichtige Punkte im Abstiegskampf!