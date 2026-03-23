0:3! Ex-LASK-Profi misslingt Trainerdebüt im Derby

Brutal eng geht‘s zu im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord, trennen die letzten fünf Klubs nach der ersten Frühjahrsrunde doch nur drei Punkte. Wichtige Punkte konnte da Katsdorf beim 3:0 im Derby gegen Schlusslicht Schweinbach holen, womit auch das Trainerdebüt eines ehemaligen Spielers des LASK missglückt war.
Fußball kann manchmal so einfach sein! Wer aus aus fünf Chancen drei Treffer erzielt, gewinnt zumeist das Spiel. So auch im Bezirksliga-Kellerderby zwischen Schweinbach und der SPG Katsdorf. Vor knapp 500 Fans präsentierten sich die Gäste eiskalt und sicherten sich dank Toren von Raab (8.), Kerschbaummair (45.) und Lanzinger (76.) den verdienten 3:0-Sieg und holten wichtige Punkte im Abstiegskampf!
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