Causa Wöginger: Reicht ein Rücktritt aus?

Was verlangt ein Amt?

Mehr Augenmaß, keine Schnellschüsse, sagen die einen. Solange kein Urteil vorliegt, müsse auch für einen Spitzenpolitiker die Unschuldsvermutung gelten. Ein Amt dürfe nicht durch Vorwürfe lahmgelegt werden: Wer vom Volk gewählt ist, sollte auch für das Volk arbeiten können. Zumindest bis ein Gerichtsurteil vorliegt.

Die anderen fordern klare Kante. Klubchef einer der größten Parteien zu sein, ist kein Pappenstiel. Sie argumentieren, dass hohe politische Funktionen besondere Maßstäbe verlangen: nicht nur rechtliche, sondern auch moralische. Alles andere würde Vertrauen untergraben. Ein Rückzug aus weiteren Ämtern wäre demnach kein Schuldspruch, sondern die Übernahme von Verantwortung.