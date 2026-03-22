Wöginger zieht erste politische Konsequenzen

Die vergangenen Wochen dürften an ihm gezehrt haben: Der Innviertler ÖVP-Politiker August Wöginger muss sich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten. Während er angekündigt hat, auch bei einem Schuldspruch Klubobmann der Bundespartei bleiben zu wollen, dürfte er auf Landesebene nun eine erste Funktion zurücklegen.