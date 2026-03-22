Bauer rettete Hund „Kira“ vor dem Flammen-Tod

Wohl wegen eines defekten Staubsauger-Akkus ging die Salzburger Wohnung von Michael Moosbrugger in Flammen auf. Seine Hündin „Kira“ saß in dem verrauchten Haus fest. Der Landwirt zögerte nicht und handelte geistesgegenwärtig. Der „Krone“ schildert er die bangen Momente ...
Noch tappst „Kira“ verschreckt und etwas verunsichert herum. Die bangen Augenblicke der vergangenen Tage sind der Hündin deutlich anzumerken. Die Nacht von Samstag auf Sonntag verbrachte sie auf der Intensivstation einer Tierklinik. „Das Ganze hätte aber auch viel schlimmer ausgehen können“, schnauft ihr Herrchen Michael Moosbrugger durch.
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