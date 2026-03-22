Bauer rettete Hund „Kira“ vor dem Flammen-Tod

Noch tappst „Kira“ verschreckt und etwas verunsichert herum. Die bangen Augenblicke der vergangenen Tage sind der Hündin deutlich anzumerken. Die Nacht von Samstag auf Sonntag verbrachte sie auf der Intensivstation einer Tierklinik. „Das Ganze hätte aber auch viel schlimmer ausgehen können“, schnauft ihr Herrchen Michael Moosbrugger durch.