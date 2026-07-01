Rekordwert 37,4 Grad! So heiß war Juni noch nie

Dabei sei der Trend der letzten 30 Jahre gewaltig: „Man braucht sich nur das rasche Schmelzen der Gletscher anzuschauen. Das ist ein drastisches Zeichen, wie schnell die Temperatur-Kurve nach oben geht.“, so Ortner. Natürlich könne es in den nächsten Jahren auch wieder Sommer geben, die kühler ausfallen – diese werden aber immer mehr die Ausnahme bilden. „In Salzburg nehmen zu warme Monate massiv überhand“, erklärt der Meteorologe. „Und das während aller Jahreszeiten.“