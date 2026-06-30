Dresscode für ÖVP-Fest: „Badehose nicht vergessen“

Beim Badeplatz Wesenauer in Fuschl am See soll das große Fest am Samstag steigen. Unumgänglich bei derzeit prognostizierten 26 Grad und Sonnenschein ist natürlich ein passender Dresscode: „Badehose nicht vergessen“, so Edtstadler in der Videobotschaft. Ob sie selbst vor Ort ebenfalls den Bikini auspacken wird, lässt die 45-Jährige allerdings offen.