Dresscode für ÖVP-Fest: „Badehose nicht vergessen“

„Es ist heiß! Wir brauchen Abkühlung“, sagt die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler in einem Video, das in den sozialen Medien viral geht. Wie diese Abkühlung konkret gelingen soll, weiß sie auch schon: bei einem großen Sommerfest am 4. Juli am Fuschlsee. Die Veranstaltung ist für jedermann offen.
Beim Badeplatz Wesenauer in Fuschl am See soll das große Fest am Samstag steigen. Unumgänglich bei derzeit prognostizierten 26 Grad und Sonnenschein ist natürlich ein passender Dresscode: „Badehose nicht vergessen“, so Edtstadler in der Videobotschaft. Ob sie selbst vor Ort ebenfalls den Bikini auspacken wird, lässt die 45-Jährige allerdings offen.
Für das leibliche Wohl, in Form von Erfrischungsgetränken, ist vor Ort ab 13 Uhr gesorgt. Ebenso wird es ein Kinderprogramm geben. Eintritt und Parken sind für Besucher gratis. Kommen kann jeder, der Zeit und Lust hat. Um eine Voranmeldung wird aber gebeten.
Für die Landeshauptfrau und ihren Stellvertreter Stefan Schnöll ist das Fest eine Chance, um ungezwungen mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, wie die Partei mitteilte.
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