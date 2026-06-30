Schwerverletzter nach Crash auf A10 geborgen

Ein schwerer Unfall legte am Dienstagnachmittag die A10 bei Kuchl lahm. Das Rote Kreuz rückte mit einem Rettungswagen und einem Hubschrauber aus. Ein Schwerverletzter wurde nach der Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Auch die Feuerwehr Kuchl war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.