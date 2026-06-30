Schwerverletzter nach Crash auf A10 geborgen

Ein schwerer Unfall auf der A10 bei Kuchl sorgte am Dienstagnachmittag für einen Großeinsatz. Ein Schwerverletzter wurde per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die Autobahn war Richtung Villach knapp zwei Stunden gesperrt.
Ein schwerer Unfall legte am Dienstagnachmittag die A10 bei Kuchl lahm. Das Rote Kreuz rückte mit einem Rettungswagen und einem Hubschrauber aus. Ein Schwerverletzter wurde nach der Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Auch die Feuerwehr Kuchl war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.
Wegen der Arbeiten an der Unfallstelle musste die Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach knapp zwei Stunden gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein kilometerlanger Stau, der bis nach Hallein zurückreichte. Nach 19 Uhr löste sich der Rückstau rasch auf.
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