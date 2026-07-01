Zwei Überfälle mit zwei Pistolen auf einer Brücke

Gleich zwei Waffen dabeigehabt

Der mutmaßliche Räuber zückte eine Waffe – genauer eine Schreckschusspistole – und forderte einen Mann auf, ihm Handy und Bargeld zu geben. Mit den Worten: „Bro, gib mir.“ Dann drehte er seine Pistole zu einer Frau, forderte auch von ihr Smartphone und Bares. Dabei zeigte er auf seinen Hosenbund, wo er eine zweite Schreckschusspistole trug. Zwei Passanten, die eingeschritten waren, drohte er noch Gewalt an, sofern sie die Polizei rufen.