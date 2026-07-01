Zwei Überfälle mit zwei Pistolen auf einer Brücke

Am helllichten Tag und mitten in der Stadt überfiel ein Somalier (33) Mitte Mai zwei Salzburger auf einer Brücke. Laut Anklage hatte der mutmaßliche Räuber gleich zwei Pistolen dabei. Die Beute: zwei Handys und 55 Euro. Jetzt droht ihm eine Gefängnisstrafe.
Ein einschlägig vorbestrafter Somalier wird demnächst im Salzburger Landesgericht zittern müssen: Eine Haftstrafe droht ihm, da er 2018 bereits wegen Raubes verurteilt wurde. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hat der 33-Jährige am 22. Mai ein Paar auf dem Überfuhrsteg im Stadtteil Aigen überfallen – ausgerechnet an einem beliebten Treffpunkt und Erholungsort vieler Salzburger mit Festungsblick.
Gleich zwei Waffen dabeigehabt
Der mutmaßliche Räuber zückte eine Waffe – genauer eine Schreckschusspistole – und forderte einen Mann auf, ihm Handy und Bargeld zu geben. Mit den Worten: „Bro, gib mir.“ Dann drehte er seine Pistole zu einer Frau, forderte auch von ihr Smartphone und Bares. Dabei zeigte er auf seinen Hosenbund, wo er eine zweite Schreckschusspistole trug. Zwei Passanten, die eingeschritten waren, drohte er noch Gewalt an, sofern sie die Polizei rufen.
Der arbeitslose und bei der Tat alkoholisierte Kriminelle konnte gleich verhaftet werden. Angelastet wird ihm schwerer Raub und schwere Nötigung. Verhandelt wird am 5. August. Ein Opfer wird von Stefan Rieder vom Opferschutzverein Weißer Ring vertreten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.