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Für Festspiel-Fest

Depeche Mode-Drummer tritt im Balboa-Club auf

Salzburg
30.06.2026 17:00
Drummer Christian Eigner wird im Club Balboa auftreten. So eine Kooperation gab es in der ...
Drummer Christian Eigner wird im Club Balboa auftreten. So eine Kooperation gab es in der Festspielgeschichte noch nie.(Bild: Kort Havens)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Noch mehr Programmpunkte, neue Orte und ungewöhnliche Zusammenarbeiten will das Fest zur Festspieleröffnung heuer bieten. Und so verschlägt es das Kulturfestival dieses Jahr in den Club Balboa! Dort wird Christian Eigner – der Drummer der Band Depeche Mode – im Balboa auftreten. Gemeinsam mit Musiker Matthias Jakisic wird er für eine tanzbare Clubnacht am Samstag, den 18. Juli, sorgen.

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Neu bei dem heurigen Fest zur Festspieleröffnung mit an Bord sind auch die bildenden Künste. Die Salzburger Galerien öffnen am 18. Juli ihre Türen für einen gemeinsamen Galerie-Nachmittag. Besucher können an Künstlergesprächen, Galerietalks und Performances teilnehmen. Salzburg-MuseumsdirektorMartin Hochleitnerpräsentiert die Entwicklung des Kulturareals „Belvedere Salzburg“ in einer Baustellenführung.

Der traditionelle Fackeltanz findet am 24. Juli wieder statt.
Der traditionelle Fackeltanz findet am 24. Juli wieder statt.(Bild: Markus Tschepp)

Der gute Zweck steht ebenfalls im Mittelpunkt des diesjährigen Gratisfestes: Mehrere Festspielkünstler werden Eis verkaufen. Der Erlös kommt dem young.hope Forschungszentrum am Uniklinikum Salzburg zugute, wo Kinder mit seltenen und komplexen Stoffwechselerkrankungen begleitet werden.

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Die Jugend steht auch im Fokus eines weiteren Programmpunktes: Die Nachwuchsmusiker der Jungen Philharmonie Wien werden ebenfalls in Salzburg gastieren.

Der Zählkartenverkauf für die Veranstaltungen am 18., 19. und 24. Juli startet ab Samstag. Früh dran sein lohnt sich. Rund 10.000 Karten sind erhältlich.

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