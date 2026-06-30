Depeche Mode-Drummer tritt im Balboa-Club auf

Noch mehr Programmpunkte, neue Orte und ungewöhnliche Zusammenarbeiten will das Fest zur Festspieleröffnung heuer bieten. Und so verschlägt es das Kulturfestival dieses Jahr in den Club Balboa! Dort wird Christian Eigner – der Drummer der Band Depeche Mode – im Balboa auftreten. Gemeinsam mit Musiker Matthias Jakisic wird er für eine tanzbare Clubnacht am Samstag, den 18. Juli, sorgen.