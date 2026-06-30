„In anderen Ecken liegen ebenfalls Gelder herum“

Nach dem Millionenfund beim Verkehrsverbund fordert Salzburgs Rechnungshof-Direktor Ludwig Hillinger mehr System bei den Geldflüssen des Landes. Damit könnte sich das Land im besten Fall viel Geld sparen.
Für die Prüfer des Landesrechnungshofs (LRH) war es ein Zufallsfund. Wie berichtet fanden sie im Zuge einer von den Grünen beauftragten Prüfung des Verkehrsbereichs 46,3 Millionen Euro im Verkehrsverbund. Das Geld hatte das Land zu viel an Förderungen ausbezahlt. Sie wurden nicht zurückgefordert, sondern sollten in den kommenden Jahren mit zukünftigen Förderungen gegengerechnet werden.
Nach dem Aufschrei des Rechnungshofs soll das jetzt früher passieren als bis 2030, wie es ursprünglich geplant war. LRH-Direktor Ludwig Hillinger hat aufgrund des Zufallsfundes noch eine weitere Forderung: „In anderen Ecken des Landes liegen ebenfalls Gelder herum. Die muss man besser bewirtschaften“, sagt er. Auch andere ausgelagerte Landesgesellschaften und Fonds hätten teils hohe Rücklagen. Ein zentraler Überblick fehle.
Damit bringt sich das Land in Zeiten knapper Budgets selbst um Geld. Für die Rücklagen kassieren die Landesgesellschaften auf der einen Seite niedrige Einlagezinsen. Auf der anderen Seite zahlt das Land höhere Kreditzinsen für Darlehen. „Ein Prozent Differenz sind bei so großen Summen nicht nichts“, sagt Hillinger.
„Große Konzerne haben eigene Tochtergesellschaften, die nur die internen Geldflüsse optimieren“, berichtet der LRH-Direktor. Ähnliches fordert er auch für das Land. Mit der Erfahrung des Finanzskandals sei Salzburg hier sehr vorsichtig geworden. Er fordert einen vernünftigen Umgang mit dem Liquiditätsmanagement. Man müsse nicht gleich auf die internationalen Finanzmärkte. „Die Dosis macht das Gift“, findet Hillinger.
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