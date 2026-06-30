„In anderen Ecken liegen ebenfalls Gelder herum“

Nach dem Aufschrei des Rechnungshofs soll das jetzt früher passieren als bis 2030, wie es ursprünglich geplant war. LRH-Direktor Ludwig Hillinger hat aufgrund des Zufallsfundes noch eine weitere Forderung: „In anderen Ecken des Landes liegen ebenfalls Gelder herum. Die muss man besser bewirtschaften“, sagt er. Auch andere ausgelagerte Landesgesellschaften und Fonds hätten teils hohe Rücklagen. Ein zentraler Überblick fehle.