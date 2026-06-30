Landwirt lenkt ein! Krisen-Skigebiet ist gerettet

Stundenlange Verhandlungen brachten Erfolg

Am Mittwoch gab es erneut stundenlange Gespräche mit dem Grundbesitzer. Man erzielte auf den letzten Drücker eine Einigung. Der Raiffeisenverband wird das Skigebiet nun doch übernehmen. Am Vortag hatte Masseverwalter Markus Stranimaier gegenüber der „Krone“ noch betont: „„Wenn er bis Dienstagmittag einlenkt, gibt es noch eine Chance. Sonst beginnt der Verwertungskonkurs.“ Dazu kommt es jetzt nicht. . .