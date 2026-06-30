Landwirt lenkt ein! Krisen-Skigebiet ist gerettet

Die Lifte am Abtenauer Karkogel fahren doch weiter! Das krisengebeutelte Skigebiet stand vor dem Aus, nach stundenlangen Verhandlungen ist jetzt aber klar: Der Raiffeisenverband Salzburger übernimmt die Berbahnen und will kräftig investieren. . .
Wie berichtet, hing der Fortbestand der Karkogelbahnen am seidenen Faden. Im Februar 2026 rutschten die Bergbahnen in die Insolvenz. Man hatte mehr als vier Millionen Euro Schulden angehäuft, 55 Gläubiger hatten Forderungen angemeldet.
Kurz darauf gab es einen Lichtblick. Der Raiffeisenverband Salzburg wollte das Krisen-Skigebiet am Karkogel übernehmen, nach Abschluss des Sanierungsverfahrens neu durchstarten und Millionenbeträge investieren. Vor knapp zwei Wochen zog Raiffeisen allerdings sein Angebot zurück. Einer der Grundbesitzer am Karkogel, ein Abtenauer Landwirt, hatte seine Unterschrift für eine vorzeitige Verlängerung des Pachtvertrags verweigert – und einen Neustart damit unmöglich gemacht.
Stundenlange Verhandlungen brachten Erfolg
Am Mittwoch gab es erneut stundenlange Gespräche mit dem Grundbesitzer. Man erzielte auf den letzten Drücker eine Einigung. Der Raiffeisenverband wird das Skigebiet nun doch übernehmen. Am Vortag hatte Masseverwalter Markus Stranimaier gegenüber der „Krone“ noch betont: „„Wenn er bis Dienstagmittag einlenkt, gibt es noch eine Chance. Sonst beginnt der Verwertungskonkurs.“ Dazu kommt es jetzt nicht. . .
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