Mure verursacht Sperre des kleinen Deutschen Ecks

Die Gewitter haben Salzburg in der vergangenen Nacht weitestgehend verschont. Anders im benachbarten Bayern – dort legt eine Mure derzeit den Verkehr auf der B21 zwischen Unken und Bad Reichenhall lahm. Die bayrischen Feuerwehren sind mit der Räumung beschäftigt …
Die derzeitigen Starkregenereignisse führen in ganz Salzburg, aber auch in Bayern zu erhöhter Murengefahr. Während Salzburg bislang noch weniger getroffen wurde, hat im angrenzenden Bad Reichenhall eine Mure die B21 zwischen Unken und Bad Reichenhall verschüttet.
Die bayrischen Einsatzkräfte sind mit der Räumung beschäftigt, wie lange die Sperre dauern wird, ist noch ungewiss. Ausweichen ist nur großräumig möglich, über das große Deutsche Eck.
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