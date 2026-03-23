Sprayer-Szene kann mehr als nur Beschmieren

Es gibt die hässliche Seite der Sprayer-Szene: Dann, wenn Jugendliche bei Nacht und Nebel durch die Gassen ziehen und mit der Dose ihren Frust kanalisieren. Dann landen Schriftzüge, fragwürdige Symbole und Hassparolen auf Fassaden, Brückengeländern, Bushäuschen oder Verkehrszeichen. Ein Grenzen-Austesten, das teuer kommen kann.