Sprayer-Szene kann mehr als nur Beschmieren

Graffiti statt Grau: Nicht alles ist Beschädigung. Laut Polizei ist die Zahl der Anzeigen zuletzt rückläufig. Die Stadt lenkt die Jugend mit legalen Flächen weg von Spray-Attacken.
Es gibt die hässliche Seite der Sprayer-Szene: Dann, wenn Jugendliche bei Nacht und Nebel durch die Gassen ziehen und mit der Dose ihren Frust kanalisieren. Dann landen Schriftzüge, fragwürdige Symbole und Hassparolen auf Fassaden, Brückengeländern, Bushäuschen oder Verkehrszeichen. Ein Grenzen-Austesten, das teuer kommen kann.
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