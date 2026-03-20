Gas und Öl: So steht es um Österreichs Versorgung

Staat greift ein – aber mit Risiko

Auch politisch wird reagiert. In Österreich sind etwa Maßnahmen wie ein Strompreisdeckel oder Eingriffe bei Spritpreisen geplant. Oberhofer sieht dabei vor allem die Margen im Fokus. Bei Steuersenkungen hingegen sei unklar, ob diese tatsächlich bei den Konsumenten ankommen oder von Unternehmen abgeschöpft werden. Wichtig sei außerdem, dass Eingriffe rasch zurückgenommen werden, sobald sie die Versorgungssicherheit gefährden könnten.