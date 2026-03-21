Noch mehr Geld für die Familienleistungen ab 2028

Mehr Beihilfe und Betreuungsgeld

Gleichsam betont sie, dass Steuerentlastung kein staatliches Geschenk sei, sondern eine Rückgabe von selbst Erarbeitetem. Eben deshalb sollen fleißige Eltern bald schon noch mehr vom Staat bekommen. „Wir müssen sparen, ja. Aber Familien sind der Kern unserer Gesellschaft und müssen die Ersten sein, die profitieren, wenn es wieder aufwärts geht. Daher ist für mich klar, dass die Leistungen für unsere Familien ab 2028 wieder angepasst werden“, erklärt sie der „Krone“. Gemeint sind mit diesen Leistungen unter anderem die Familienbeihilfe und das Kinderbetreuungsgeld. Dem Vernehmen nach sollen darüber hinaus weitere Maßnahmen für Familien angedacht sein.