„Diagnose, die Leben mit einem Schlag veränderte“

Kurz nach meinem 15. Geburtstag bekam ich die Diagnose Diabetes Typ 1. Eine Herausforderung, die sowohl negative als auch positive Seiten hat. Eine Ärztin schildert über die Erfahrungen, Kindern und Jugendlichen die Schockdiagnose zu übermitteln.
Wie soll ich das nur schaffen? Was sich mittlerweile beinahe ironisch anhört, war nach der Diagnose eine ernsthafte Frage für mich. Dass Diabetes kein Zuckerschlecken ist (wortwörtlich), war mir von Anfang an bewusst. Ich musste Lebensmittel besser kennenlernen und genau aufpassen, was ich in welchen Mengen esse und trinke. Das war vor allem zu Beginn und mitten in der Pubertät nicht einfach.
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