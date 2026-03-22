„Diagnose, die Leben mit einem Schlag veränderte“

Wie soll ich das nur schaffen? Was sich mittlerweile beinahe ironisch anhört, war nach der Diagnose eine ernsthafte Frage für mich. Dass Diabetes kein Zuckerschlecken ist (wortwörtlich), war mir von Anfang an bewusst. Ich musste Lebensmittel besser kennenlernen und genau aufpassen, was ich in welchen Mengen esse und trinke. Das war vor allem zu Beginn und mitten in der Pubertät nicht einfach.