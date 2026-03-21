Torschütze Vertessen: „Das Wichtigste ist …“

Red Bull Salzburg blieb auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg, nahm aber einen Punkt vom Topspiel gegen Sturm mit. Somit sind die Chancen auf den Titel zwar nicht gestiegen, aber weiterhin intakt. Yorbe Vertessen sprach zudem über sein Traumtor.
„Wir verlieren nicht. Davon bin ich überzeugt.“ Bullen-Trainer Daniel Beichler war vor dem Schlager gegen Sturm am Freitagabend im „Sky“-Interview selbstbewusst. Eine Niederlage war für Salzburg bei vier Punkten Rückstand verboten. Mit Anrie Chase stellte der Coach einen Innenverteidiger auf, der vergangene Woche noch für Liefering aufgelaufen war. Neben dem 21-Jährigen waren auch Aleksa Terzic, Edmund Baidoo und Yorbe Vertessen neu von Beginn an dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.