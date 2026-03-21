Torschütze Vertessen: „Das Wichtigste ist …“

„Wir verlieren nicht. Davon bin ich überzeugt.“ Bullen-Trainer Daniel Beichler war vor dem Schlager gegen Sturm am Freitagabend im „Sky“-Interview selbstbewusst. Eine Niederlage war für Salzburg bei vier Punkten Rückstand verboten. Mit Anrie Chase stellte der Coach einen Innenverteidiger auf, der vergangene Woche noch für Liefering aufgelaufen war. Neben dem 21-Jährigen waren auch Aleksa Terzic, Edmund Baidoo und Yorbe Vertessen neu von Beginn an dabei.