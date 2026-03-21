Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Red Bull Salzburg

Torschütze Vertessen: „Das Wichtigste ist …“

Red Bull Salzburg
21.03.2026 18:30
Red Bull Salzburg nahm auch Dank des Tores von Yorbe Vertessen einen Punkt aus Graz mit.
Red Bull Salzburg nahm auch Dank des Tores von Yorbe Vertessen einen Punkt aus Graz mit.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Nister
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Nister

Red Bull Salzburg blieb auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg, nahm aber einen Punkt vom Topspiel gegen Sturm mit. Somit sind die Chancen auf den Titel zwar nicht gestiegen, aber weiterhin intakt. Yorbe Vertessen sprach zudem über sein Traumtor. 

0 Kommentare

„Wir verlieren nicht. Davon bin ich überzeugt.“ Bullen-Trainer Daniel Beichler war vor dem Schlager gegen Sturm am Freitagabend im „Sky“-Interview selbstbewusst. Eine Niederlage war für Salzburg bei vier Punkten Rückstand verboten. Mit Anrie Chase stellte der Coach einen Innenverteidiger auf, der vergangene Woche noch für Liefering aufgelaufen war. Neben dem 21-Jährigen waren auch Aleksa Terzic, Edmund Baidoo und Yorbe Vertessen neu von Beginn an dabei.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Red Bull Salzburg
21.03.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Samstag
Gemeinsam zu mehr Bewegung & Fitness – mit Philipp
Angelo Stiller (m.) fehlt im DFB-Kader.
„Absolute Frechheit“
Ohne Stuttgart-Trio! Fans schimpfen über DFB-Kader
Neue Wäsch‘ für die Nagelsmann-Truppe
In Blau!
Neues WM-Trikot für Deutschlands Nationalteam
Folge von Freitag
Mit Philipp und diesen Übungen fit ins Wochenende
Krone Sport-News
Alaba trifft auf Laimer ++ Pöltl auf Playoff-Kurs
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
111.955 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
105.402 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
103.209 mal gelesen
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3177 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1833 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Außenpolitik
EU will Ukraine-Kredit trotz Blockade zahlen
808 mal kommentiert
Von links: EU-Ratspräsident Antonio Costa, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf