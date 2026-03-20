Mullahs drohen nun Touristen weltweit

Das Mullah-Regime widerspricht Israels Premier Netanyahu vehement und beharrt darauf, dass weiterhin ballistische Raketen hergestellt werden können. Gleichzeitig droht Teheran nun mit Angriffen auf Parks, Erholungsgebiete und Touristenziele weltweit!
Irans oberster Militärsprecher Abolfazl Shekarchi betonte, dass Teherans Feinde – dazu zählen den Angaben zufolge „Funktionäre, Piloten und Soldaten“ – nicht mehr sicher seien. Auch der neue Oberste Führer des Landes, Ayatollah Mojtaba Khamenei, meldete sich mit einer Botschaft zu Wort und versprach, den Feinden des Iran die Sicherheit zu nehmen.
Die Drohung erfolgte nach der Tötung des Sprechers der iranischen Revolutionsgarden bei Luftangriffen der USA und Israels. Ali Mohammad Naini sei am frühen Freitagmorgen einer „feigen Terrorattacke der amerikanisch-zionistischen Seite“ zum Opfer gefallen, erklärten die Revolutionsgarden auf ihrer Website „Sepah News“. Die Garden sind die ideologische Armee des Iran und eine wichtige Stütze des Regimes der Islamischen Republik.
Israel geht weiter gegen Köpfe des Mullah-Regimes vor
Israels Militär bezeichnete Naini als „wichtigsten Propagandisten“ der Revolutionsgarden, der Terroranschläge gegen den Staat Israel gefördert habe. Die israelische Armee drohte, sie werde weiterhin gegen Kommandanten und wichtige Vertreter der iranischen Führung vorgehen. Erst am Mittwoch hatte die israelische Luftwaffe eigenen Angaben zufolge einen Präzisionsschlag durchgeführt, bei dem Esmaeil Khatib, der Chef des Geheimdienstes, ausgeschaltet wurde.
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