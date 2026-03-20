Mullahs drohen nun Touristen weltweit

Israel geht weiter gegen Köpfe des Mullah-Regimes vor

Israels Militär bezeichnete Naini als „wichtigsten Propagandisten“ der Revolutionsgarden, der Terroranschläge gegen den Staat Israel gefördert habe. Die israelische Armee drohte, sie werde weiterhin gegen Kommandanten und wichtige Vertreter der iranischen Führung vorgehen. Erst am Mittwoch hatte die israelische Luftwaffe eigenen Angaben zufolge einen Präzisionsschlag durchgeführt, bei dem Esmaeil Khatib, der Chef des Geheimdienstes, ausgeschaltet wurde.