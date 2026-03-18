Auch Chef von Irans Geheimdienst getötet

Geheimdienst weiterhin funktionsfähig

Irans Geheimdienst scheint trotz des Krieges noch voll funktionsfähig zu sein und geht weiterhin mit aller Härte gegen Oppositionelle vor. Eigenen Angaben zufolge seien in 26 Provinzen „111 Zellen“ von Monarchisten identifiziert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Gemeint sind Anhänger des Schah-Sohns Reza Pahlavi, der im Ausland eine führende Rolle in der Opposition beansprucht. Es sei zu Festnahmen gekommen.

Tasnim zufolge wurden bei den Geheimdienstoperationen Schusswaffen „zur Auslösung von Straßenunruhen“ beschlagnahmt. Vier Personen seien außerdem wegen des Vorwurfs der Spionage festgenommen worden. Sie sollen dem „Feind“ in den Provinzen Hamedan und West-Aserbaidschan Informationen über die Positionen von Sicherheitskräften verraten haben.