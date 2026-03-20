Israel meldet „neue Welle von Angriffen“ auf Iran

Das israelische Militär habe soeben „mit einer Welle von Angriffen gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes im Herzen von Teheran begonnen“, teilte ein Militärsprecher in der Nacht mit. Ziel der neuen israelischen Angriffe sei die „Infrastruktur des iranischen Terrorregimes“, hieß es in einer Mitteilung auf Telegram. Kurz zuvor hatte der Iran gleich mehrere Raketensalven auf Israel abgefeuert. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es nicht.