Netanyahu verkündet: Irans Atomanlagen zerstört

Trump: „Ich schicke nirgendwo Truppen hin“

Stunden zuvor hatte sich auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gegenüber Journalisten nicht auf die Kriegsdauer festlegen wollen. „Wir möchten dafür keinen festen Zeitrahmen festlegen“, sagte Hegseth. Die USA liegen ihm zufolge im Plan. US-Präsident Donald Trump hatte zu Kriegsbeginn eine Dauer von vier Wochen oder weniger in Aussicht gestellt. Allerdings sagte Trump am Donnerstag, dass er keine weiteren Soldaten für den Krieg in den Nahen Osten schicken wolle. „Ich schicke nirgendwo Truppen hin“, sagt Trump im Weißen Haus vor der Presse auf eine entsprechende Frage. „Wenn ich es täte, würde ich es Ihnen sicher nicht sagen. Aber ich schicke keine Truppen.“