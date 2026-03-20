Fitness-App enthüllt Standort von Kriegsschiff

100 Kilometer von der Küste entfernt

Fast in Echtzeit konnte jeder den Standort der „Charles de Gaulle“ verfolgen, während sich der Offizier um seine Fitness kümmerte – das Schiff war im Mittelmeer nordwestlich von Zypern und rund 100 Kilometer von der türkischen Küste entfernt unterwegs. Die Aufzeichnungen der Laufrunde lassen vermuten, dass der Offizier auf dem Schiff immer hin und her gelaufen ist. Die Route verläuft äußerst zackig.