Warum Iran-Regime trotz Tod von Führern noch hält

Die Mosaik-Taktik

Ein zweiter Grund, wieso das Iran-Regime noch steht, dürfte die sogenannte Mosaik-Taktik sein. Die Grundidee dieser Taktik ist ganz einfach: Die Befehlsgewalt liegt nicht nur bei einer Person, sondern sie wird auf dutzende Stellen aufgeteilt. Jede dieser einzelnen Einheiten – den „Mosaik-Steinen“ – hat dann etwa eigene Waffen, Kommandostrukturen und ein eigenes Nachrichtensystem. Die einzelnen Einheiten warten nicht zwingend auf Befehle von oben. Wenn ein einzelner Führer getötet wird, bleibt Iran damit trotzdem handlungsfähig.