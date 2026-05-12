Hegseth: US-Militär hat ausreichend Munition

Wie berichtet, hat US-Senator Mark Kelly am Wochenende gesagt, dass die Munitions- und Raketenvorräte des Landes stark aufgezehrt seien. Es werde Jahre dauern, um die Bestände wieder aufzufüllen. Er warnte, die USA könnten ihr Land im Falle eines längeren Angriffs nicht mehr verteidigen. Die Kosten des Iran-Krieges sind nach Schätzungen eines hochrangigen Pentagon-Mitarbeiters deutlich gestiegen. Die Ausgaben lägen mittlerweile „eher“ bei 29 Milliarden US-Dollar (umgerechnet gut 24,6 Milliarden Euro), sagte Jules W. Hurst III bei der Anhörung des Repräsentantenhauses. Grund dafür seien Reparatur- und Ersatzbeschaffungen sowie „allgemeine Betriebskosten“.